В результате удара стихии по аэропорту Антальи пострадали 12 человек. Видео

Очевидцы сняли на видео непогоду, бушевавшую в субботу, 26 января, в турецком аэропорту. По данным СМИ, в результате инцидента различные травмы получили 12 человек.

Смерч прошел по летному полю и перронам, где находились воздушные суда.

Стихия опрокинула автобус для перевозки пассажиров между самолетами и терминалом, в котором в тот момент были люди.

Кроме того, повреждения получили несколько авиалайнеров и полицейский вертолет, опрокинулись два трапа.

В настоящее время работа воздушной гавани возобновлена, ведутся работы по оперативному устранению неполадок, возникших в результате разгула стихии.