Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на "Удавах"

Разработчик нового российского пистолета "Удав" предложил оружие для дуэли с обидчиком российской журналистки Ольги Скабеевой.

Ранее сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, толкнувшего Скабееву во время саммита ПАСЕ, на дуэль. Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.

Назвав Березу не "мужчиной, а животным", сенатор предложил сопернику выбрать место и время для получения сатисфакции. За собой же Морозов оставил выбор оружия. Это пистолет Ивана Козлова "Удав".

"Удав" создан молодым инженером ЦНИИ точного машиностроения Иваном Козловым как замена пистолета Макарова. Пистолет с 18 патронами калибром девять миллиметров весит 780 грамм, дальность стрельбы — до 100 метров. В конце прошлого года завершились государственные испытания нового оружия. Разработчики "Удава" предложили Морозову пройти перед дуэлью подготовку на полигоне ЦНИИточмаша. В обращении оборонной компании сотрудники ЦНИИ предлагают Морозу свою помощь в знакомстве с устройством нового пистолета, а также обещают допустить после инструктажа на стрельбище "для самостоятельной стрельбы по ростовым мишеням". Кроме того, сотрудники института готовы поделиться своими знаниями по основам дуэльной этики. Однако добавили, что "Удав" не совсем подходит для дуэли. Причина — пистолет "не оставляет противнику ни единого шанса".

Ранее сообщалось, что во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабееву сначала толкнул украинский журналист Сергей Сидоренко. После этого так же поступил член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европа Борислав Береза.



Ирина Геращенко позднее поблагодарила членов украинской делегации, "оказавших физическую поддержку". Сам Сидоренко, работающий редактором в издании "Европейская правда", написал в Facebook, что ни о чем не жалеет и поступил так, как "поступил бы любой другой". Свой поступок Сидоренко объяснил тем, что у него "сдали нервы". И извиняться перед Скабеевой он не собирается. Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что хамское поведение по отношению к российской журналистке не должно остаться безнаказанным. "Иначе ПАСЕ превратится в выездной балаган Рады", — считает Яровая.

Ответа на заявление в адрес ПАСЕ с описанием действий украинских делегатов пока не последовало. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Береза рискует получить пощечину от настоящего мужчины, если не извинится перед Ольгой Скабеевой. Рано утром в субботу о вызове Березы на дуэль заявил Игорь Морозов.