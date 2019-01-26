Сильный снегопад спровоцировал массовые ДТП в Подмосковье. Видео

Сразу несколько массовых аварий произошло на федеральной трассе М-2 "Крым" на территории Московской области в субботу, 26 января.

По данным ТАСС, столкновения с участием восьми и девяти автомобилей произошла на 28-ом и 58-ом километрах указанной трассы.

В результате инцидента никто не пострадал, однако местные СМИ утверждают, что травмы получили пять человек.

Очевидцы сняли на видео последствия аварий, спровоцировавших настоящий транспортный коллапс и заблокировавших движение по Симферопольскому шоссе.

По предварительной версии, ДТП могли спровоцировать сложные погодные условия, вызванные мощным снегопадом, обрушившимся на Москву и Московскую область.

Напомним, что в эти выходные в столичном регионе ожидается самый долгий снегопад этой зимы. Объявлен желтый уровень погодной опасности, на дорогах ожидаются снежные заносы, а некоторые авиакомпании заблаговременно отменили часть рейсов.