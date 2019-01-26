Самоанский регбист умер спустя четыре дня после полученной в игре травмы

Самоанский регбист Файва Тагатаули скончался в больнице в результате травмы головы, полученной им в игре чемпионата страны. Матч состоялся 19 января. За 10 минут до окончания встречи 27-летний спортсмен был заменен из-за плохого самочувствия. Позже его отвезли в Самоанский национальный госпиталь.

Как сообщает Independent, регбист умер 24 января утром. У Тагатаули остались жена и сын. Исполнительный директор Самоанской федерации регби Винсент Фепулеа поддержал семью погибшего спортсмена, а также выразил обеспокоенность по поводу увеличения количества травм в регби за последнее время.

Отмечается, что смерть Тагатаули стала среди регбистов уже пятой по счету с мая прошлого года.