Андрей Аршавин сыграет за сборную России на Кубке Легенд

В конце февраля нынешнего года в Москве состоится традиционный футбольный Кубок Легенд с участием ветеранских команды из пяти ведущих стран Европы. Накануне стал известен окончательный состав участников и то, что за сборную России на турнире выступит Андрей Аршавин.

По традиции, в Кубке Легенд примут участие шесть команд, разделенных на две группы. В этом году участие в международной турнире, который весьма популярен у болельщиков, примут ветеранские сборные России, Германии, Голландии, Испании, Португалии и команда Звезд футбола.

Аршавин выйдет на поле в матчах Кубка Легенд впервые, сообщает официальный сайт турнира. Также выступят Джибриль Сиссе и Рафаэл ван дер Варт, Ибрагим Ба и Дамьен Дафф, Яри Литманен, Стипе Плетикоса, Константин Зырянов и многие другие. Кубок легенд пройдет 23-24 февраля в "Лужниках".