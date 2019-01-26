Коалиция нанесла еще один удар по Сирии

Военно-воздушные силы международной коалиции атаковали террористов в Сирии. Удар был нанесен в районе Эль-Багуз.

В ходе налета могли пострадать мирные жители, в том числе и дети.

Более подробной информации об инциденте пока нет, передает ТАСС.