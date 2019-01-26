От Киева потребовали компенсацию за энергоблокаду Крыма

Алуштинский молокозавод "Бег" (Республика Крым) потребовал от Киева возместить убытки в 5 миллионов рублей, которые предприятие понесло от энергетической блокады полуострова в конце 2015 года.

Как рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, соответствующий иск был подан в украинский суд, однако заявители получили отказ. "По украинским документам, на предприятии сменились владельцы, и якобы крымское руководство, с точки зрения Украины, теперь не при делах" — сказал Молохов, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что никакой смены руководства в 2015 году на заводе не было. "Все это рейдерские украинские схемы", — подчеркнул сотрудник постпредства.

Решение украинского суда было обжаловано. Попутно, продолжил Молохов, представители завода обратились в российские следственные органы. И они признали алуштинский молокозавод потерпевшим в результате диверсии, которая привела к энергоблокаде.

Теперь надо ждать, когда уголовное дело по факту диверсии дойдет до суда, разъяснил юрист. Виновные в диверсии будут заочно осуждены, и завод "Бег" получит компенсацию ущерба после продажи имущества и активов организаторов энергоблокады, которое у них остались в России. Все пострадавшие от этого ЧП имеют право претендовать на компенсацию убытков, добавил Молохов.

Речь идет о ЧП, произошедшем ночью на 22 ноября 2015 года. Тогда Крым был обесточен полностью, когда из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. На полуострове был введен режим чрезвычайной ситуации из-за энергодефицита. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил его только через полгода. 11 мая 2016 года в республике была введена в строй четвертая и последняя нитка энергомоста из России. С этого момента полуостров получает до 800 мегаватт электроэнергии, что полностью обеспечит его потребности.

Расследование уголовного дела по факту диверсии продолжается. Заочное обвинение по нему предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.