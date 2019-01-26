Правоохранители проверяют обстоятельства жестокого избиения школьника в Новгороде. Видео

Сотрудники регионального управление СК РФ по Новгородской области заинтересовались обстоятельствами избиения ребенка. Один из очевидцев расправы снял инцидент на видео, после чего запись оказалась в Сети.

По данным РИА Новости, избиение школьника сверстником произошло в начале декабря минувшего года, однако с тех пор никаких мер по отношении к "герою" этой записи якобы принято не было.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку в рамках которой планируется "установить личности лиц, участвующих в исследуемых событиях, степень тяжести вреда здоровью ребенка, а также причины и мотивы, побудившие подростков к совершению противоправных действий".

Отмечается, что на основании видеоматериалов следователи делают о вывод о возможном наличии состава преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".