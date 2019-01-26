Украина хочет переименовать не только УПЦ

Министерство культуры Украины опубликовало в правительственной газете "Урядовый курьер" список религиозных организаций, которые обязаны переименоваться по новому закону. Украинская Рада приняла закон об изменении подчинения в религиозных сообществах в декабре прошлого года, пишет РИА Новости.

На внесение поправок в уставы церковным иерархам дается три месяца. Что касается канонической Украинской православной церкви, то она намерена дойти в защите своих интересов до Конституционного суда Украины.

В перечень организаций, которым грозит утрата привычного названия, входят:

Русская Истинно-Православная церковь

Русская Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие)

Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью

Русская Древлеправославная Церковь (Новозыбковское согласие)

Русская Православная Старообрядческая Церковь

Переименование коснется и 566 общин, центров, монастырей, братств, миссий, семинарий.