Порошенко и Полторак наградили военных в госпитале

Раненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале, посетили президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак. Они вручили награды и пожелали военнослужащим (в основном это были бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев) выздоровления. О субботнем визите главы государства в госпиталь сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

Мисюра в пышных выражениях описывает визит Порошенко. "Никаких красных дорожек, всего две машины в кортеже. Президент поговорил с каждым раненым, пожелал выздоровления и поехал дальше", — пишет Мисюра.

В комментариях пользователи опровергли его слова о "скромности Порошенко", рассказав, что кортеж президента сопровождался почти десятком машин и полицией. А также посоветовали Мисюре сменить фамилию на Паниковский по аналогии с известным персонажем Ильфа и Петрова.