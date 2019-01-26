Биатлонист Антон Бабиков стал третьим в пасьюте Кубка IBU

В швейцарском местечке Ленцерхайд продолжаются соревнования шестого этапа биатлонного Кубка IBU. Вторым номером субботней программы стали старты мужчин в пасьюте с четырьмя огневыми рубежами. Россиянин Антон Бабиков стал бронзовым призером.

Наши мужчины неожиданно неудачно выступили в четверг, 24 января, в спринте. Лучший Сергей Корастылев стал четвертым, Алексей Слепов и Антон Бабиков замкнули восьмерку лучших. Тем не менее, все трое могли побороться за подиум в преследовании в случае точной стрельбы.

В итоге лучшим среди наших стал Бабиков, который с двумя промахами на рубежах на финише сумел войти в тройку лучших. Первые две строчки итогового протокола заняли француз Фабьен Клод и немец Филипп Корн.

Слепов промахнулся четыре раза, но, тем не менее, поднялся на 5-е место. Значительно улучших свой результат (35-е место в спринте) и Никита Поршнев, который добрался до 11-го места (1 промах). А вот Корастылев, пустив 5 пуль в "молоко", занял 12-е место. Вадим Филимонов на 19-м, Семен Сучилов – на 27-м.