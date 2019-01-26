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26 января 201915:59

Осака после победы на Australian Open станет первой ракеткой мира

EPA

Двукратная победительница турниров теннисного "Большого шлема" Наоми Осака из Японии после успеха на нынешнем Australian Open возглавит рейтинг-лист Женской теннисной ассоциации (WTA). Как уже сообщали Вести.Ru, в финале японка переиграла чешку Петру Квитову.

Теннисистка, родившаяся от брака гаитянца и японки, в возрасте 21 года установила сразу несколько достижений, которыми не может похвастаться никто другой. Во-первых, за год Осака поднялась в классификации WTA 71-го места на 1-е. И этого не добивался до нее никто.

Во-вторых, Наоми стала первой представительницей Азии, которая возглавила мировой рейтинг-лист. Кроме этого, Осака выиграла два турнира "Большого шлема" подряд, хотя формально и в разные годы (US Open-2018 и Australian Open-2019).

Теперь Наоми претендует на "карьерный" "Большой шлем", если сможет победить на чемпионатах Франции и Великобритании, что, конечно, сделать будет очень сложно: парижский Rolanf Garros играется на медленном грунте, а английский Уимблдон – на траве. Осака же считается специалистом по харду, покрытию, которое помогло ей в Мельбурне и Нью-Йорке.

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