Митрополит Иларион: передача Исаакия РПЦ – вопрос времени

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге рано или поздно будет передан Русской православной церкви, убежден председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. При этом он успокоил граждан: Исаакий продолжит функционировать как музей — его жизнь в этом качестве никоим образом не нарушится.

Как напомнил митрополит в программе "Церковь и мир" телеканала "Россия 24" в субботу, 26 января, пока Исаакиевский собор работает как музей, хотя в нем совершаются регулярные богослужения.

"Рано или поздно он, конечно, будет передан Церкви, и это только вопрос времени, — подчеркнул митрополит Иларион. Он пообещал, что при решении этого вопроса ничьи интересы ущемлены не будут.