Захарова прокомментировала "хоровое" заявление по Гуайдо

С хоровым пением сравнила официальный представитель МИД России Мария Захарова заявления властей Франции, Испании и Германии о возможном признании их странами председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы. Это последует в том случае, если в течение восьми дней в Венесуэле не будет объявлено о новых выборах.

Страны Европы не только выступают с идентичными заявлениями, но даже делают их в одно и то же время, отметила Захарова в "Фейсбуке".

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в среду, 23 января, а спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. Перед этим он получил телефонный звонок от вице-президента США Майкла Пенса. Тот пообещал: США поддержат Гуайдо, если он перехватит управление своей страной у действующего президента Николаса Мадуро, использовав одно из положений Конституции Венесуэлы.

Гуайдо уже признали временным президентом Венесуэлы страны Группы Лимы, за исключением Мексики, а также Албания, Грузия, США и Организация американских государств. Ряд стран Евросоюза выступили в поддержку парламента Венесуэлы и выразили надежду на проведение выборов для урегулирования кризиса.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне, а генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к диалогу для разрешения венесуэльского кризиса.