ДТП в Подмосковье: столкнулись 50 машин

Сильный снегопад привел к массовым авариям на дорогах Подмосковья. Как сообщили ТАСС в ГИБДД, на трассе М2 "Крым" в нескольких ДТП участвовали 50 машин. Пострадали два человека.

Очевидцы опубликовали видео заторов в Интернете.