Киев отправит памятник Суворову в Линталь

Памятник русскому полководцу Александру Суворову, который ранее размещался во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее суворовское училище), планируют передать в швейцарский музей. Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

Встреча с военным атташе посольства Швейцарии в Украине, на которой планируется обсудить предварительные договоренности на эту тему, назначена на вторник, 29 января.

Скорее всего, памятник передадут в город Линталь (кантон Гларус). Несмотря на размеры городка, в котором по данным последней переписи населения проживают 1,14 тысячи человек, в нем находится частный музей Суворова, основанный Вальтером Гелером в 1986 году. В экспозиции собраны картины, книги, оружие, находки, обнаруженные во время раскопок, документы и многое другое. Владелец музея с 1979 года занимается поиском предметов, принадлежащих армиям, воевавшим в горах Швейцарии в XVIII веке. Музей существует за счет пожертвований.

Памятник полководцу демонтирован 24 января в рамках так называемой "декоммунизации украинского общества". Его место должен занять памятник полумифическому украинскому гетману Ивану Богуну, в честь которого переименовано учебное заведение. Ранее сообщалось, что памятник Суворову в Одессе также будет демонтирован.

Законы о декоммунизации приняты Верховной Радой в 2016 году. По ним осуждается коммунистический режим, запрещается советская символика, переименованию подлежат объекты, чьи названия связаны с именами деятелей СССР, упоминающие коммунизм, советскую власть, КПСС, комсомол, пионерию. На практике ликвидируются все названия и объекты, напоминающие о многовековых связях Украины с Россией, об общей истории двух народов.