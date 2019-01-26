Лыжник Устюгов остановился в шаге от призовой тройки на этапе Кубка мира в Швеции

В шведском Ульрисехамне на этапе Кубка мира состоялась индивидуальная гонка у лыжников на 15 километров свободным стилем. Россиянину Сергею Устюгову совсем немного не хватило, чтобы попасть в призовую тройку.

Он отстал от победителя француза Мориса Манифика на 11,2 секунды, заняв четвертое место. Серебро досталось норвежцу Симену Крюгеру (+1,1 секунды). В тройку лучших попал его соотечественник Дидрик Тонсет (+8,7).

Еще один россиянин Александр Большунов оказался в топ-10. Он финишировал с седьмым результатом дня (+23,4).