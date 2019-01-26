В РПЦ отреагировали на обвинения в притеснении христиан

Включение России в список 50 стран, где христиане подвергаются гонениям, является необъективным, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Выступая в программе "Церковь и мир" телеканала "Россия 24" в субботу, 26 января, митрополит высказал мнение о том, что решение правозащитной организации Open Doors включить РФ в этот список продиктовано "той политической конъюнктурой, которая сегодня, к сожалению, действует во всем западном мире и в том числе сказывается на аналитике".

По его убеждению, на месте России в данном списке должна быть Украина. Митрополит Иларион напомнил, что именно в этой стране происходят массовые притеснения верующих канонической Украинской православной церкви, у которых захватывают храмы, и которых подвергают избиениям, угрозам, публичному шельмованию.

В списке из 50 стран, где верующих христиан преследуют и подвергают дискриминации из-за их религиозных убеждений, который правозащитная организация Open Doors составляет регулярно, Россия в этом году заняла 41-е место. На первое место вышла Северная Корея.