Итальянский акцент женского пасьюта на биатлонном Кубке мира

В итальянском местечке Антерсельва (Антхольц) женской гонкой преследования продолжились старты биатлонного Кубка мира. Дистанцию 10 км со стрельбой быстрее всех пробежала представительница Италии Доротея Вирер, лучшая из наших Ирина Старых – на 13-м месте.

За победу в пасьюте боролись, по сути, три биатлонистки: немка Лаура Дальмайер, возглавившая пелетон после первой стрельбы, и две хозяйки трассы – Вирер и Лиза Витоцци, которые в середине дистанции сумели догнать и перегнать спортсменку из Германии. Победила в итоге Вирер, но Дальмайер отыграла серебро, а Витоцци – третья.

Россиянки были в спринте далеко от призов, и поэтому только 100-процентная стрельба могла гарантировать нашим попадание если не в призы, то в Топ-6. Старых промахнулась дважды и стала лучшей из сборной России. Лариса Куклина с двумя промахами – 27-я, Екатерина Юрлова-Перхт (8 промахов) – 36-я, Светлана Миронова (9 промахов) – 43-я.