В Турции по просьбе Украины изменили надпись о российском происхождении Роксоланы

Власти Турции изменили надпись на табличке возле усыпальницы жены султана Сулеймана Первого Рокcоланы в мечети Сулеймание в Стамбуле. Это было сделано после обращения посольства Украины в Турции — изъят текст надписи о российском происхождении Роксоланы, сообщается на странице украинской дипмиссии в "Твиттере".

Таким образом, сообщило посольство, дипломаты "постепенно восстанавливают историческую правду".

Хюррем Хасеки-султан, известная в Европе как Роксолана — наложница, а затем жена османского султана Сулеймана, мать султана Селима II. Современные источники не содержат сведений о ее детстве, но упоминают о ее русском происхождении. В некоторых источниках ее называют Анастасией или Александрой Гавриловной Лисовской.

В украинской литературе XIX века ее именуют Анастасией. По некоторым данным, Роксолана могла быть дочерью православного священника из Рогатина (ныне в Ивано-Франковской области Украины). Однако Рогатин не входил в состав Великого княжества Литовского, в которое входила большая часть территории современной Украины, а был частью Королевства Польского. В ряде источников Роксолана названа "девушкой с Руси", передает РИА Новости.