Два этажа взорвавшегося в Шахтах дома демонтируют

Власти города Шахты Ростовской области решили разобрать два верхних этажа дома, поврежденного при взрыве бытового газа 14 января.

Как сообщил в субботу замглавы администрации по вопросам строительства Владимир Петров, демонтаж затронет восьмой и девятый этажи. Всего в доме девять этажей, пишет ТАСС.

"Эксперты говорят, что конструкции здания целостные. Они подтвердили, что дом будет однозначно восстановлен", — отметил Петров.

По плану, строительно-восстановительные работы начнутся 10 февраля. К этой дате должны быть получены проект демонтажных работ и заключение специалистов.

При взрыве газа погибли пятеро жильцов. Возбуждено уголовное дело.