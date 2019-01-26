"Из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes": оскандалившаяся чиновница объяснилась

Начальник молодежного управления администрации Алтайского края Екатерина Четошникова, упрекнувшая школьного учителя в завышенных требованиях, заявила, что ее слова "неправильно поняли".

На сайте алтайского издания Amic.ru в пятницу вышло интервью с Четошниковой. В нем чиновница удивляется неадекватным требованиям молодых учителей, которые получают зарплату в девять тысяч рублей. Жалобы молодых педагогов глава молодежи Алтая наградила эпитетом "дайте мне все и сразу", добавила, что учителя на старте карьеры "ничего из себя не представляют", но "хотят Mercedes".

Очередное провокационное высказывание представителя власти вызвало бурную реакцию в обществе. Поясняя свои слова, чиновница сказала, что ее неправильно поняли, что она говорила о зачастую завышенных требованиях молодых специалистов и намерена помогать молодежи "в реализации всех талантов", сообщает РИА Новости. Четошникова, рассказывая о своей карьере, добавила, что не думала о зарплате, сконцентрировавшись на целях и задачах и упорном труде.

Екатерина Четошникова родилась 22 января 1980 года в Барнауле, в 2002 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности "Педагог-психолог. Учитель английского языка". С 2012 года занимала должность проректора по воспитательной работе ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет", а в ноябре 2018 года назначена начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

В последнее время высказывания чиновников в СМИ вызывают неоднозначную реакцию в обществе. В прошлом году свой пост министр труда и занятости Саратовской области покинула Наталья Соколова после высказывания о "макарошках" и прожиточном минимуме в 3,7 тысячи рублей. Позднее руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что государство "не просило вас рожать и ничего не должно". Позже она подала в отставку.

В начале нового года врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова провела совещание с коллективом больницы в Струнине, на которую люди жаловались президенту Владимиру Путину. На встрече чиновница посоветовала медикам бедствующей больницы "начать с себя" и повесить на больничных окнах занавески, полить цветы. Через неделю после скандального высказывания Чекунова вместе с коллегами и волонтерами приняла участие в субботнике, покрасив двери палат. На этой неделе спикер Новгородской областной думы Елена Писарева, поясняя отмену региональной выплаты в размере 100 тысяч рублей при рождении первого ребенка женщинам старше 29 лет тем, что "в 30 лет деньги уже не нужны, нужен малыш".

Практически все чиновники после критики их высказывания сетовали на то, что их "неправильно поняли" и их слова "вырваны из контекста". Комментируя скандальные высказывания чиновников, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал тем, кто обличен властью, "включать мозги".