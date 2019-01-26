DT заплатит за искажение фактов о Мелании Трамп

Первой леди США Мелании Трамп принесли извинения и пообещали выплатить компенсацию.

Это сделало британское издание The Daily Telegraph.

19 января The Daily Telegraph опубликовало статью, в которой модельная карьера Мелании была названа неудачной, кроме того, были искажены факты о ее отце, мотивы оставить курсы по архитектуре.

Британская газета признала, что Мелания состоялась в карьере без помощи супруга.