Фигурист Самарин: доволен местом, но не прокатом на чемпионате Европы

Россиянин Александр Самарин, завоевавший серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, признался, что остался недоволен собственными прокатами во время короткой и произвольной программ. Тем не менее он рад второму месту и количеству баллов, набранных им на турнире.

"Много над чем работать надо, не сделал третий каскад, были мелкие ошибки. Баллами и местом доволен, прокатами – нет", – приводит слова серебряного призера чемпионата Европы ТАСС.

Также он заявил, что ему было тяжело не только физически, но и психологически. "Арена классная, зрители поддерживают и переживают, но это немного давило", – добавил фигурист.

Напомним, что Александр Самарин с третьей попытки сумел завоевать медали чемпионата Европы. Он оказался единственным россиянином, кто попал в призы.