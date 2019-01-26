Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто в Подмосковье

В массовом ДТП на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье в субботу пострадали, по предварительным данным, три человека. Ранее сообщалось о двух пострадавших, а также о том, что в нескольких авариях на трассе участвовали около 50 автомобилей.

ДТП случились в нескольких местах на трассе М-2, на участке с 4-го по 59-й километр, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

В связи с непогодой в ГИБДД автомобилистов призвали отказаться от поездок своих машинах. Согласно экстренному предупреждению, которое распространило МЧС, метель и снегопад продлятся в Москве и области до конца воскресенья, 27 января.