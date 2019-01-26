Промес помог "Севильи" разгромить "Леванте" в матче чемпионата Испании

Футболисты "Севильи" разгромили на своем поле "Леванте" в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля отправили пять безответных мячей в ворота соперника. Один из них оказался на счету экс-игрока московского "Спартака" Квинси Промеса.

В составе победителей помимо голландца отличились Виссам Бен Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия. Квинси не реализовал пенальти на 90-й минуте матча, однако первым успел на добивание мяча. Голландец впервые отличился в испанском первенстве.

Победа над "Леванте" позволила "Севильи" подняться на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. "Красно-белые" набрали 36 очков и сравнялись с мадридским "Реалом", но по дополнительным показателям опережают "королевский клуб".