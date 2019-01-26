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26 января 201917:34

"Белые лебеди" провели 15-часовое патрулирование северных морей

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей. В ходе 15-часового вылета экипажи тренировались в дозаправке с "летающего танкера".

Как сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России, военные летчики проводят регулярную летную учебу в Арктике, Северной Атлантике, Черном и Каспийском морях, Тихом океане.

Высшее военное командование России отмечает, что пилоты строго следуют Международным правилам использования воздушного пространства.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Способен к нанесению ударов по объектам противника в глубоком тылу. За уникальный силуэт Ту-160 прозвали "Белым лебедем".

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