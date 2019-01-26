События в Венесуэле: СБ ООН поддержал предложение США

Совбез ООН проголосовал за предложенную США повестку проходящего заседания по поводу ситуации в Венесуэле.

Россия не поддержала тему, передает ТАСС.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что должен рассматриваться вопрос угрозы Каракасу и призвал поддержать позицию Москвы, передает "Интерфакс".

Госсекретарь США Майк Помпео в Совбезе ООН обвинил президента Венесуэлы Николоса Мадуро в гуманитарном кризисе в Венесуэле. И добавил, что Мадуро несет полную ответственность за эту трагедию, передает РИА Новости.

По словам Помпео, новый лидер Хуан Гуайдо должен навести порядок в регионе.

В то же время издание "Вашингтон пост" опубликовало статью, в которой объяснило вмешательство США в дела Венесуэлы желанием президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок.

Конгресс США единодушно поддерживают решение Трампа признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы.