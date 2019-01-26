"Лидеры России": интеллектуальная битва продолжается
Продолжаем знакомиться с теми, кто в скором будущем сможет участвовать в определении будущего российских политики и экономики, управления. Недавно у нас были Урал и Сибирь, теперь полуфиналы конкурса "Лидеры России" проходят на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
Пара аккордов, немного обработки — синтезатор добавит оттенков — барабанная дробь – и вот она, яркая симфония его жизни, с новыми перспективами и удивительными возможностями. Студент Дальневосточного федерального университета Михаил Ермолаев — один из тех, кто готов к самоотдаче, движению, поиску, идет на риск и побеждает. До финала — рукой подать.
Такой решительности, как у конкурсанта из Бурятии, позавидовать. Бату Сангадиев в 29 — начальник проекта. Молодому руководителю доверили инвестиции в холдинге "Вертолеты России". Казалось бы, заветная вершина. Для лидера — ступень.
"Теперь хочется пройти в финал, получить себе в наставники таких больших руководителей, которые заявлены. Это руководители госкорпораций, федеральных агентств и министры, хочется получить от них опыт", — рассказал Сангадиев.
Это не просто больничное отделение. Это суперсовременные технологии и новая система мониторинга, сохранившие Оксане Пастернак ее 7-месячную девочку. Из поселка Хороль ее доставили во Владивосток. И теперь за состояние мамы и малышки отвечают высокоточная аппаратура и высококлассный специалист, настоящий лидер, уверенный в победе.
"Хочется проверить себя, познакомиться с интересными людьми. Послушать умных людей и, конечно же, победить", — рассказал Иван Здобин, замдиректора Департамента здравоохранения Приморского края, участник "Лидеров России".
3293 полуфиналиста. Опытные, компетентные, целеустремленные.
"Типичный портрет полуфиналиста такой: 30 лет, управленец с опытом 5-7-летним , у него самые главные успехи еще впереди", — считает Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", проректор РАНХиГС.
Как у Аллы Кожевниковой из Минеральных Вод — под ее началом тысячи выпускников — становятся отличными специалистами? Кандидат наук, множество публикаций. Теперь — время сделать следующий шаг. "Победа — определенный этап саморазвития. Я хочу победить, получить грант и дальше получать образование, развиваться еще больше", — отметила Алла.
Вадим Рязанцев — руководитель туристической компании. Он привык начинать с нуля. Он — из поколения тех, у кого много чего не было. А теперь нет такой преграды, которую не преодолеть. Дважды участник конкурса теперь — в полуфинале. Ведь опыт — это тоже победа.
Сложнейший этап. Группа получает задание. Разрешить конфликтную ситуацию. Спасти предприятие от банкротства. Привлечь инвесторов. Высший пилотаж — с последующим карьерным взлетом. Ведь победа — это признание, возможности, перспективы. "Лидеры России" — в золотом кадровом резерве. Интеллектуальная битва продолжается — финал пройдет в Сочи.
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