Украина проконсультировалась с Facebook по вмешательству в выборы

Министр информационной политики Украины Юрий Стець и сотрудники министерства обсудили с представителями компании Facebook противодействие вмешательству в избирательные процессы на Украине.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Министр поблагодарил компанию за помощь. В Facebook отметили, что планируют усилить меры безопасности и рассказали о новой опции: теперь в информации о популярной страницы можно увидеть, какая активная реклама была запущена от ее имени, передает РИА Новости.

31 марта на Украине пройдут президентские выборы.

Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. СМИ сообщили, что фирма Cambridge Analytica, работавшая на американского президента Дональда Трампа, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook