Россия готова помочь Венесуэле, которую Запад толкает в пропасть

Россия решительно осуждает тех, кто толкает Венесуэлу "в пропасть кровавой междоусобицы", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле в субботу, 26 января, он указал, что данное заседание, созванное по инициативе США, направлено на дальнейшую дестабилизацию ситуации и смену власти в этой стране.

По словам российского постпреда, Вашингтон навязывает Каракасу свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время. "Заседание, на котором мы сейчас вынуждены присутствовать, это еще один элемент стратегии США по смене власти в Венесуэле", — подчеркнул Небензя, слова которого приводит "Интерфакс".

Вместе с тем он сообщил, что Россия готова способствовать стабилизации ситуации в Венесуэле, в частности началу диалога в правовом поле.

Со своей стороны, госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду Вашингтона на то, что Москва изменит решение поддерживать венесуэльского лидера Николаса Мадуро. США продолжат вести диалог с Россией, КНР и другими странами на эту тему, сказал он в беседе с журналистами по завершении своего выступления на заседании СБ ООН.

Он также озвучил позицию США о том, что происходящее в Венесуэле является международным кризисом, ответственность за который несет Мадуро, передает ТАСС.