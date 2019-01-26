Мадуро пообещал бороться с американскими марионетками

Президент Венесуэлы Николас Мадур пообещал гражданам бороться с попытками насильственного свержения законной власти в стране. Об этом Мадуро написал в социальной сети Twitter в субботу.

"Мы не будем знать усталости до тех пор, пока не победим государственный переворот", — написал Мадуро.

Президент уверен, что за выступлениями оппозиции стоят американцы, которые хотят поставить во главе Венесуэлы свою марионетку.

3 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Ряд западных стран и организаций одобрили его притязания на высшую власть. Россия поддержала законно избранного президента Николаса Мадуро.