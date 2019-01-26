"Барыс" в гостях нанес поражение лидеру КХЛ ЦСКА

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Москве хоккеисты ЦСКА встречались с астанинским "Барысом". Гости неожиданно обыграли лидера турнира со счетом 5:2 и переместились на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Боченски (дважды), Даррен Диц, Андре Петерссон и Алексей Маклюков. У армейцев отличились Кирилл Капризов и Антон Слепышев. ЦСКА потерпел второе поражение подряд.

В другой встрече дня казанский "Ак Барс" на своем льду уступил челябинскому "Трактору" со счетом 1:2.