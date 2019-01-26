Помпео не ответил на вопрос Небензи о силовом свержении Мадуро

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя потребовал от Госсекретаря США Майкла Помпео ясного ответа, готов ли Вашингтон нарушить Устав ООН и применить силу против Венесуэлы. Это заявление была сделано на экстренном заседании Совбеза ООН, прошедшем в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Небензя потребовал у Помпео прямого ответа о возможности применения военной силы против суверенного государства. И отметил, что события, аналогичные венесуэльским, могут повториться в любой стране Латинской Америки.

От прямого ответа Помпео уклонился, но после заседания сообщил журналистам, что рассчитывает на мирный исход протестов. По его мнению, он должен закончиться передачей верховной власти в Венесуэле в руки оппозиции. "Мы настроены поддержать венесуэльский народ", — сказал Помпео. Ранее США призвали все страны отсечь "финансовые системы от режима Мадуро" и передать активы Венесуэлы силам ее оппозиции. Россия наоборот призвала отказаться от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и от экономического давления на эту страну.

Беспорядки в Венесуэле начались после того, как 23 января глава оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны и потребовал от нынешнего президента страны Николаса Мадуро подать в отставку. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Гуайдо уже признали президентом Группы Лимы за исключением Мексики, а также Албания, Грузия, США, Швейцария и Организация американских государств. В поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне.