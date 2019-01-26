СКА разгромил рижское "Динамо" и вышел в лидеры

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Санкт-Петербурге, где СКА принимал рижское "Динамо". Хозяева площадки одержали крупную победу со счетом 7:1.

Динамовцы первыми добились успеха – гол на счету Микелиса Редрихса. Но хозяева площадки еще в первом периоде отыгрались и вышли вперед усилиями Сергея Плотникова и Давида Рундблада.

Во втором периоде в воротах рижан побывало еще четыре шайбы. Наиль Якупов реализовал численное преимущество, Сергей Плотников забросил в меньшинстве, а Николай Прохоркин и Павел Дацюк при игре 4 на 4. Подвел итог матчу Андрей Кузьменко.

СКА выиграл 7:1, набрал 87 очков, и воспользовавшись неудачей ЦСКА, вышел на первое место и в Западной конференции, и в КХЛ в целом. У рижан 52 очка и девятое место на Западе.