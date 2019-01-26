Небензя не считает, что Мадуро нужна защита

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не нуждается в защите России, он законно избран, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

И добавил, что у Мадуро есть армия, передает РИА Новости.

Также Небензя отметил, что Совбезу ООН не удалось согласовать заявления по Венесуэле из-за неконструктивной позиции США.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в блокировке совместного заявления Совбеза по Венесуэле.

Поспред возразил, что в заявление были внесены конструктивные правки, которые бы поддержало большинство членов совета. И мяч сейчас на стороне американской делегации, передает ТАСС.

Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и просит международное сообщество уважать выбор народа Боливарианской Республики.

Бельгия поддержала призыв провести новые президентские выборы в Венесуэле, заявил глава МИД королевства Дидье Рейндерс.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио пригрозил серьезными последствиями венесуэльским властям, если что-то произойдет с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом он написал твит, передает "Интерфакс".

А Небензя призвал отказаться от угроз и ультиматумов в адрес Венесуэлы.