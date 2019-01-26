Взрыв в кафе под Саратовом: на пострадавших капали "капли огня"

В результате взрыва в кафе в поселке Лысые Горы Саратовской области пострадали 22 человека, уточнили в региональном главке МЧС. Ранее сообщалось о 36 пострадавших. Такую разницу в цифрах в экстренных службах объяснили тем, что после ЧП большинство посетителей отправились в больницу самостоятельно.

После взрыва и последовавшего за ним пожара госпитализированы 14 человек, остальным медицинская помощь не понадобилась. Среди пострадавших — двое детей, четырех и шести лет, сообщает ТАСС.

Состояние шести человек, получивших ожоги, оценивается как тяжелое, восьми — как средней степени тяжести. Остальных, в том числе одного ребенка, отпустили домой на амбулаторное лечение.

По данным источника в местных правоохранительных органах, большинство пострадавших получили ожоги из-за того, что оплавился натяжной потолок, и с него "капали "капли огня". Кафе выгорело практически полностью.

Он рассказал также, что в кафе нашли остатки газового оборудования, по предварительным данным, ставшего источником утечки. По факту взрыва следователи намерены возбудить уголовное дело, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.