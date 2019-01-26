Косовский замминистра погиб под лавиной

Заместитель министра самопровозглашенной республики Косово по делам диаспоры Ариан Даци погиб во время катания на лыжах в горах на юге края. На него сошла лавина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ЧП произошло в субботу, 26 января, на горнолыжном курорте Брезовица, расположенном в 60 километрах от Приштины. Лавина сошла в середине дня. Погибшего лыжника нашли под снегом спасатели. О других пострадавших не сообщается.

Погибший был сыном главы академии наук Косова Неджата Даци.