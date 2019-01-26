Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 января 201922:22

Косовский замминистра погиб под лавиной

Заместитель министра самопровозглашенной республики Косово по делам диаспоры Ариан Даци погиб во время катания на лыжах в горах на юге края. На него сошла лавина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ЧП произошло в субботу, 26 января, на горнолыжном курорте Брезовица, расположенном в 60 километрах от Приштины. Лавина сошла в середине дня. Погибшего лыжника нашли под снегом спасатели. О других пострадавших не сообщается.

Погибший был сыном главы академии наук Косова Неджата Даци.

Сейчас

22:00

В Москве каршеринговый автомобиль сбил женщину прямо на переходе

20:23

В саратовском кафе прогремело два взрыва

20:02

103-летняя вдова ветерана умерла, не дождавшись жилья

19:41

Штурм турецкой базы в Ираке не обошелся без жертв

19:31

Взрыв в кафе "Рандеву": отмечали не свадьбу, а юбилей

19:21

Париж: полиция применила газ, один из главных "жилетов" ранен в глаз

19:18

Помпео не ответил на вопрос Небензи о силовом свержении Мадуро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрыв в кафе под Саратовом: на пострадавших капали "капли огня"

Взрыв в кафе под Саратовом: на пострадавших капали "капли огня"

40 минут назад
Небензя не считает, что Мадуро нужна защита

Небензя не считает, что Мадуро нужна защита

1 час назад
Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на чемпионате Европы

Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на чемпионате Европы

2 часа назад
Без прав и регистрации: водитель снегохода сбил пятилетнего мальчика

Без прав и регистрации: водитель снегохода сбил пятилетнего мальчика

1 час назад
Зарплата учителей и Mercedes: очередная чиновница возмутила соцсети

Зарплата учителей и Mercedes: очередная чиновница возмутила соцсети

2 часа назад
Париж: полиция применила газ, один из главных "жилетов" ранен в глаз

Париж: полиция применила газ, один из главных "жилетов" ранен в глаз

2 часа назад
Гуайдо выступил после беседы с американскими дипломатами

Гуайдо выступил после беседы с американскими дипломатами

2 часа назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
В Москве каршеринговый автомобиль сбил женщину прямо на переходе

В Москве каршеринговый автомобиль сбил женщину прямо на переходе

27 минут назад
Переименование Македонии: соглашение вступило в силу

Переименование Македонии: соглашение вступило в силу

1 час назад
В Турции по просьбе Украины изменили надпись о российском происхождении Роксоланы

В Турции по просьбе Украины изменили надпись о российском происхождении Роксоланы

6 часов назад
Блокада Ленинграда: немцам посоветовали быть аккуратнее в выражениях

Блокада Ленинграда: немцам посоветовали быть аккуратнее в выражениях

6 часов назад
Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на "Удавах"

Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на "Удавах"

8 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. НЕспасатели

Расследование Эдуарда Петрова. НЕспасатели

16 часов назад
957
Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

25.01.2019 15:35
Антон Богданов ради деда сумел обойти 900 конкурентов, чтобы получить роль в "Т-34"

Антон Богданов ради деда сумел обойти 900 конкурентов, чтобы получить роль в "Т-34"

25.01.2019 14:36
"Лидеры России": интеллектуальная битва продолжается

"Лидеры России": интеллектуальная битва продолжается

1 час назад
Хоккей с мячом. Сборная России стартовала с проигрыша шведам

Хоккей с мячом. Сборная России стартовала с проигрыша шведам

1 час назад
Не дождалась жилья: 103-летняя вдова ветерана умерла в доме без удобств

Не дождалась жилья: 103-летняя вдова ветерана умерла в доме без удобств

2 часа назад
СКА разгромил рижское "Динамо" и вышел в лидеры

СКА разгромил рижское "Динамо" и вышел в лидеры

2 часа назад
Штурм турецкой базы в Ираке не обошелся без жертв

Штурм турецкой базы в Ираке не обошелся без жертв

2 часа назад
Мадуро пообещал бороться с американскими марионетками

Мадуро пообещал бороться с американскими марионетками

3 часа назад
Украина проконсультировалась с Facebook по вмешательству в выборы

Украина проконсультировалась с Facebook по вмешательству в выборы

3 часа назад
Brexit без соглашения: Лондон пополняет запасы военных баз

Brexit без соглашения: Лондон пополняет запасы военных баз

3 часа назад
Задержан первый замглавы Тамбова

Задержан первый замглавы Тамбова

3 часа назад
Помпео заявил, что у Венесуэлы, Китая и России проблемы с демократией

Помпео заявил, что у Венесуэлы, Китая и России проблемы с демократией

4 часа назад
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира, Логинов стал седьмым

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира, Логинов стал седьмым

4 часа назад
"Белые лебеди" провели 15-часовое патрулирование северных морей

"Белые лебеди" провели 15-часовое патрулирование северных морей

5 часов назад
DT заплатит за искажение фактов о Мелании Трамп

DT заплатит за искажение фактов о Мелании Трамп

5 часов назад
Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто в Подмосковье

Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто в Подмосковье

5 часов назад
Аналитики подсчитали, сколько студенты тратят на жилье

Аналитики подсчитали, сколько студенты тратят на жилье

5 часов назад
Фигурист Самарин: доволен местом, но не прокатом на чемпионате Европы

Фигурист Самарин: доволен местом, но не прокатом на чемпионате Европы

5 часов назад
Индия отметила 70-й День Республики

Индия отметила 70-й День Республики

6 часов назад
Два этажа взорвавшегося в Шахтах дома демонтируют

Два этажа взорвавшегося в Шахтах дома демонтируют

6 часов назад
В РПЦ отреагировали на обвинения в притеснении христиан

В РПЦ отреагировали на обвинения в притеснении христиан

6 часов назад
Венесуэльские солдаты пока не выбрали сторону

Венесуэльские солдаты пока не выбрали сторону

6 часов назад
Листовки и гранаты: Савченко выдвинули кандидатом в президенты

Листовки и гранаты: Савченко выдвинули кандидатом в президенты

7 часов назад
Давос стал форумом бывших

Давос стал форумом бывших

7 часов назад
Татьянин день перешел в "Студенческую спортивную ночь"

Татьянин день перешел в "Студенческую спортивную ночь"

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 26 января 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 26 января 2018 года

11 часов назад
Opel возобновит производство в России

Opel возобновит производство в России

25.01.2019 13:07
Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

23.01.2019 12:30
В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

22.01.2019 12:55