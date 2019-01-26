Шахматы. Ян Непомнящий потерял шансы выиграть турнир в Вейк-ан-Зее

В голландском городе Вейк-ан-Зее проходит шахматный турнир с участием ведущих гроссмейстеров планеты. Перед заключительным тринадцатым туром единоличным лидером стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Карлсен вышел вперед после победы над поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Ближайшие преследователя норвежца потеряли очки. Голландец Аниш Гири сыграл вничью с представителем Азербайджана Теймура Раджабова, а россиянин Ян Непомнящий, проиграв американцу Самюэлю Шенкленду, и вовсе потерял шансы на победу в соревнованиях.

Владимир Крамник нанес поражение еще одному российскому шахматисту Владимиру Федосееву. Дин Лижэнь (Китай) — Вишванатан Ананд (Индия), Гуджрати Видит (Индия) — Рихард Раппорт (Венгрия), Йорден ван Форест (Нидерланды) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) сыграли вничью.

Лидирует в турнире Карлсен, у которого 8,5 очков. 8 очков у Гири. В последнем туре норвежец и голландец сыграют между собой. В этой партии определится победитель. Непомнящий, Дин Лижэнь, Ананд набрали по 7 очков, Видит -6,5, Раджабов — 6, Шенкленд, Раппорт по 5,5, Дуда -), Федосеев, Мамедьяров, ван Форест, Крамник -по 4,5.