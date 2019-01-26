Пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В субботу в кафе посетители отмечали день рождения; во время праздника в подсобном посещении взорвался газовый баллон, возник пожар. В больницу были доставлены 40 человек, в том числе и двое детей, которые получили небольшие ожоги.

Самый тяжелый пострадавший – мужчина, у которого было 90% ожогов, — скончался.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.