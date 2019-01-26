Шоумену Тимуру Батрутдинову отказано в американской визе

На своей странице в Instagram шоумен Тимур Батрутдинов сообщил, сто не сможет выступить на концертах в США. Причина – ему отказано в визе без каких-либо разъяснений, передает РИА Новости.

В видеообращении Тимур извинился перед зрителями и выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации.