"Монако" проиграл и без Анри

"Монако", отправивший в отставку тренера Тьерри Анри, потерпел очередную неудачу в чемпионате Франции. В матче 22 тура монегаски проиграли в гостях "Дижону" 0:2.

Руководство "Монако" уволило Тьерри Анри и вернуло прежнего наставника Леонарду Жардима. Но в матче с "Дижоном" действиями красно-белых руководил Франк Пасси. Александр Головин начал встречу на скамейке запасных.

Головин вышел на поле на 68 минуте, заменив Сеска Фабрегаса. "Монако" к тому времени проигрывал 0:1 – гол на счету корейского легионера дижонцев Квон Чхан Хуна, и играл в меньшинстве. На 60 минуте красную карточку получил Налдо. Но Александр не успел коснуться мяча, когда в ворота его команды влетел второй мяч, записанный на счет Наими Спити.

Отыграть два гола монегаски не смогли. Терпящий бедствие вице-чемпион Франции потерпел очередное поражение и с 15 очками занимает предпоследнее 19 место. "Дижон" же благодаря выигрышу отдалился от зоны вылета.