Петербург отметит 75-летие снятия блокады Ленинграда военным парадом и салютом

В воскресенье отмечается 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Утром в Петербурге пройдет парад на Дворцовой площади, а вечером прогремит салют из 30 залпов. В мемориальных мероприятиях примет участие президент РФ Владимир Путин.

"Это очень важная дата для всей нашей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент возложит цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Глава государства также осмотрит подготовленную патриотическим объединением "Ленрезерв" юбилейную экспозицию и посетит торжественный спектакль-концерт в Большом концертном зале "Октябрьский".

В параде, который начнется на главной площади в 10 часов, примут участие военнослужащие Западного военного округа, курсанты, представители других силовых ведомств. Зрители парада смогут увидеть около 80 образцов военной и специальной техники.

Вечером на Дворцовой площади будет представлен мультимедийный проект "Салют над Ленинградом". На фасаде здания Главного штаба, который станет панорамным экраном, покажут блокадную хронику, сцены городской жизни. В режиме реального времени на площадь будут транслироваться фрагменты концерта из Большого зала Филармонии: прозвучит седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича, посвященная военному подвигу жителей города-героя.

Торжества в эти дни проходят в разных местах Петербурга и Ленинградской области — организованы концерты, реконструкции, интерактивные проекты, которые позволяют молодежи больше узнать о битве за Ленинград в 1941-1944 годах.