В Новом Орлеане молодой человек застрелил родителей и еще трех человек

В двух местах к западу от Нового Орлеана произошло два случая стрельбы​​​.

В результате жертвами стрельбы в округе Асенсьон стали два человека, в округе Ливингстон — два человека, причем, по предварительным данным, это родители подозреваемого.

Полиция предполагает, что оба случая связаны между собой, передает РИА Новости.

Подозреваемый — 21-летний молодой человек. Он вооружен и опасен.

Полиция ведет розыск преступника.