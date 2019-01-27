Военный атташе посольства Венесуэлы в США перешел на сторону оппозиции

Военный атташе посольства Венесуэлы в американской столице полковник Хосе Луис Сильва признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой государства. Эту информацию подтвердили в Белом доме. Тем временем сотрудники посольства США в Венесуэле покинули диппредставительство.

"Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гуайдо <...> Поощряйте других делать то же самое", — заявил в своем "Твиттере" руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

Видеозапись, на которой Хосе Сильва запечатлен сидящим в военной форме в рабочем кабинете на фоне венесуэльского флага и портретов национального героя Симона Боливара, также распространена через сервис Youtube, сообщает "Интерфакс".

"Я выражаю приверженность плану действий исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, который может покончить с узурпацией исполнительной власти…", — заявил полковник.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.

Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако США отказались признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения. Тем не менее сотрудники посольства США в Венесуэле покинули диппредставительство. Об этом сообщил в субботу МИД южноамериканской республики.

Временным президентом республики Гуайдо уже признали многие страны Америки и Европы. В поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне.

Вот что заявил руководитель Кубы Мигель Диас-Канель в своем "Твиттере": "Защищая Венесуэлу, мы защищаем другую Америку – ту, о которой мечтал Симон Боливар, которую защищали Хосе Марти, Фидель Кастро, Уго Чавес и другие латиноамериканские герои".

Он выразил солидарность с законным правительством Николаса Мадуро и осудил попытки переворота, направляемого Соединенными Штатами Америки.