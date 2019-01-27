Посла Канады в КНР "ушли" после комментариев о задержании финдиректора Huawei

После комментариев, сделанных на тему задержания финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, по требованию премьер-министра Трюдо ушел в отставку посол Канады в Китае Джон Маккаллум.

Премьер Канады Джастин Трюдо в специальном заявлении сообщил, что глава кабмина принял отставку дипломата, передает ТАСС. Трюдо поблагодарил дипломата за службу.

Временным поверенным в КНР будет заместитель Маккаллума Джим Никел.

О причинах отставки не сообщается, но она последовала сразу после заявлений Маккаллума относительно ситуации с финдиректором Huawei. Эти комментарии вызвали волну возмущения в политических кругах Канады.

Так, несколько дней назад Маккаллум заявил, что у финдиректора китайской компании Huawei есть серьезные аргументы для оспаривания экстрадиции из Канады в США. При этом он добавил, что ее задержание связано с нарушением американских санкций против Ирана, "под которыми Канада не подписывалась".