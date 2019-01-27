Новости Оборона и безопасность

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27 января 201902:28

Мал "глаз", да дорог: для армии разработан индивидуальный комплекс разведки

ТАСС

Российские военные получат индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз". Это небольшой аппарат с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы. Новинка уже опробована в Сирии.

Как сообщает ТАСС, из ручной ракетницы выпускается реактивный снаряд, он поднимается на высоту до 300 метров и выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет военнослужащего. В поле зрения камеры попадает участок площадью порядка 500 квадратных метров. Комплекс можно использовать в городе, когда противник находится вне зоны прямой видимости.

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