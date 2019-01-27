Суд в Бразилии заблокировал деньги на счетах владельца аварийной дамбы

Суд бразильского штата Минас-Жерайс заморозил 1,3 миллиарда долларов США на счетах горнодобывающей компании Vale, чтобы обеспечить компенсацию ущерба от прорыва дамбы.

Прорыв плотины произошел в пятницу​​​. Подтверждена гибель 34 человек, более 250 сотрудников компании числятся пропавшими без вести. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько домов оказались разрушены потоками грязи.

Блокировка средств состоялась по запросу прокуратуры. Кроме того, бразильское природоохранное ведомство оштрафовала компанию на 66 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2015 г. в этом же штате произошел прорыв двух плотин компании Samarco – совместного предприятия Vale SA и BHP Billiton. Тогда в результате катастрофы погибли 17 человек, был нанесен значительный урон окружающей среде. Катастрофа 2015 г. стала крупнейшей в истории горнодобывающего сектора Бразилии.