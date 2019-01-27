Испанский фигурист Хавьер Фернандес решил завершить карьеру

Знаменитый испанский фигурист Хавьер Фернандес, выигравший золотую медаль на недавно завершившемся чемпионате Европы в Минске, объявил о завершении карьеры. Турнир в столице Белоруссии стал последним для испанца.

"Мне грустно от того, что моя карьера завершена. Ведь я готовился к соревнованиям 21 год. Это было мое последнее выступление. Я буду кататься, но не на турнирах", — приводит слова Фернандеса ТАСС.

Хавьер Фернандес в седьмой раз стал чемпионом Европы, сравнявшись по этому показателю с Евгением Плющенко. При этом испанец побеждал на семи турнирах подряд.