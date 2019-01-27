Мадуро: Венесуэла одержала моральную победу в СБ ООН

Венесуэла победила в Совете Безопасности ООН в субботу, свидетельство тому — покинувший зал раньше окончания заседания госсекретарь США Майк Помпео, считает президент страны Николас Мадуро.

Совет Безопасности ООН собрался в выходной день, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле​​​. По итогам почти пяти часов заседания Совбез не пришел к какому-либо решению или выводу, передает РИА Новости.

"Прошу громкие аплодисменты для главы МИД Хорхе Арреасы, мы победили в ООН, великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза ООН. Майк Помпео ушел с заседания", — сказал Мадуро на встрече с молодежью, которая транслировалась в Twitter.

Президент обратил внимание на тот факт, что Помпео покинул зал раньше окончания встречи.

На заседании Хорхе Арреаса сказал, в числе прочего, вот что: "Что происходит с Европой, почему она выполняет указы из Соединенных Штатов? Они нам дают всего восемь дней, откуда у вас такое право? У вас нет каких-либо полномочий давать какие-то сроки независимой стране. С каких пор вы решили, что вам это позволительно?".

Ранее российский МИД заявил, что из ряда европейских столиц начала поступать информация о выдвижении ультимативных требований к законным властям в Каракасе организовать в 8-дневный срок "демократические, чистые и транспарентные" выборы. Эти требования сопровождались угрозой признания новым главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо.

"Обратили на себя внимание синхронность и срежисированность этих "вбросов" — за несколько часов до созванного США обсуждения положения в Венесуэле в Совете Безопасности ООН. За всем этим отчетливо просматривается "дирижерская палочка" Вашингтона", — говорится в комментарии МИД РФ.

Тем временем Каракас покинула последняя группа дипломатов США. По словам Николаса Мадуро, он поручил МИД Венесуэлы в течение 30 дней начать переговоры с США о создании в обоих государствах офисов, представляющих их интересы​​​.